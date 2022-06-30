للأمهات.. نصائح للتخلص من الوزن الزائد لدى الأطفال المصابين بالسمنة

فاطمة ياسر

الوزن الزائد أو السمنة مشكلة يعاني منها الكثيرون، ولكن عندما يكون الأطفال يعانون من الوزن الزائد فهذا يعرض صحتهم للخطر، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في السيطرة وتجنب إصابة الأطفال بالسمنة ، وذلك وفقا لموقع "healthline"..

- من أهم النصائح تشجيع الأطفال على تناول الأطعمة الصحية، التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن.

- على الأم أن تعود أطفالها على تناول الأطعمة داخل المنزل فقط، وتجنب تناولهم للأطعمة السريعة وخارج المنزل، لأن الأطعمة خارج المنزل تحتوي على نسبة عالية من الدهون، ومرتفعة السعرات الحرارية، وبالتالي تتسبب في زيادة الوزن.

- اعتياد الطفل على عدم تناول المقرمشات لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية ومرتفعة، ولذا يجب عليك عدم تناول اعتياده علي مثل هذا الأمر.

-تجنب اعتياد الطفل على العصائر المعلبة والمياة الغازية لأنها عالية السعرات الحرارية وخالية من أي فوائد تحل علي جسمه، وتعرضه لاكتساب الوزن بسبب أنها عالية السكريات.

- علي الأم أن تعود أطفالها على تناول السلطة الخضراء، والزبادي والفواكه، فجميعها أطعمة تساهم بشكل كبير في امداده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل، وفي نفس الوقت لا تعرضه لزيادة الوزن.

- ممارسة التمارين الرياضية تعد من أبرز وأهم النصائح لتجنب تعرض الطفل لزيادة الوزن.