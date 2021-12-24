دراسة: إصابة الطفل بالسمنة مرتبطة بنظام الأم الغذائي قبل الحمل

فاطمة ياسر

أثبتت دراسة طبية حديثة أن اهتمام النساء بنوعية الطعام والإكثار من تناول الغذاء الصحي قبل الحمل يقلل من خطر إصابة أطفالهم في المستقبل من تعرضهم للسمنة وزيادة الوزن، وهذه الدراسة بقيادة جامعة ساوثهامبتون، ونشرت في موقع ميديكال اكسبريس ""medicalxpress .

أوضحت الدراسة، أن معدلات السمنة عند الأطفال في تزايد بجميع أنحاء العالم، ففي المملكة المتحدة يعاني ما يقرب من ربع الأطفال دون سن الخامسة من زيادة الوزن، ويرتفع هذا إلى أكثر من الثلث بحلول الوقت الذي يبدأ فيه الأطفال المدرسة الثانوية.

ومن المرجح أن يكون الأطفال الذين يعانون من السمنة يتعرضون لعواقب طويلة المدى على صحتهم، والسبب في ذلك النظم الغذائية غير الصحي هي عامل الأساسي في الإصابة.

بحث جديد بقيادة دكتورة وجدت سارة كروزير الأستاذة المساعدة في علم الأوبئة الإحصائية بجامعة ساوثهامبتون ، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثماني إلي تسع سنوات كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسمنة إذا كانت أمهاتهم تتبع نظامًا غذائيًا سيئًا أثناء الحمل وقبله، و يحدد البحث هذه الأوقات الحرجة ، عندما تكون مبادرات الحد من السمنة لدى الأطفال أكثر فعالية.

فقام الباحثون بتحليل البيانات الخاصة بالنظام الغذائي لـ 2963 زوجًا من الأمهات والأطفال الذين كانوا جزءًا من الدراسة الاستقصائية للنساء في ساوثهامبتون في المملكة المتحدة وهي دراسة طويلة الأمد تتعقب صحة الأمهات وأطفالهن، و انضمت إليه النساء قبل الحمل عندما كن يفكرن في الإنجاب لأول مرة كجزء من الاستطلاع ، تمت مقابلة النساء واستخدمت إجاباتهن لملء استبيانات حول نظامهن الغذائي ونظام طفلهن.

و سأل الباحثون عن النظام الغذائي للأم قبل الحمل ومتى كانا في الأسبوعين 11 و 34 من الحمل، كما سألوا عما يأكله الطفل في عمر ستة أشهر وسنة وثلاث سنوات وست إلى سبع سنوات وثماني إلى تسع سنوات.

عندما كان عمر الأطفال من ثماني إلى تسع سنوات ، قام الباحثون بتقييم كمية الأنسجة الدهنية في أجسامهم باستخدام فحص امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة و قاموا أيضًا بحساب مؤشر كتلة الجسم للطفل ، وتعديله لمراعاة العمر والجنس.

وأظهرت النتائج ، التي نُشرت في المجلة الدولية للسمنة ، أنه إذا كانت الأم والطفل في مجموعة ذات جودة نظام غذائي غير صحي فقد ارتبط ذلك بارتفاع نسبة دهون بالجسم .