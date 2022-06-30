اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 07:55 م
أكرم القصاص
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لافروف: العقوبات تنعكس سلبًا على أوروبا وهدفها إضعاف روسيا

الخميس، 30 يونيو 2022 07:00 م
لافروف: العقوبات تنعكس سلبًا على أوروبا وهدفها إضعاف روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الاتحاد الأوروبي يعاني من العقوبات ضد روسيا أكثر من الولايات المتحدة، ورجح أن تكون واشنطن من خلال ذلك في إضعاف أوروبا.


وأضاف وزير الخارجية الروسي - في مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي، اليوم الخميس، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن الاتحاد الأوروبي فقد استقلاليته، وبات خاضعًا للإملاءات والمواقف الأمريكية، مشددًا على عزم روسيا وبيلاروس مواصلة منع محاولات الغرب التدخل في شؤون البلدين.


وأعرب وزير الخارجية، عن قلقه من نشاط الناتو في فضاء الاتحاد السوفيتي سابقًا، مشيرًا كذلك إلى تهديدات النشاط العسكري البيولوجي الأمريكي للأمن القومي لروسيا وبيلاروس.


وأوضح لافروف أن روسيا وبيلاروس ليستا مغلقتين أمام الغرب لكنهما لن تثقا به وتبذلان جهودًا حتى تكونا مستقلين عنه.


من جانبه، قال وزير خارجية بيلاروس إن بلاده تتعرض للضغوط عبر العقوبات ويتم قطع الاتصالات الاقتصادية، مؤكدًا أن بلاده لم تنتهج سياسة المواجهة بل تدعم الحوار خلافًا لما يقوم به الغرب.


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