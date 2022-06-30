كوريا الجنوبية تعتزم زيادة مساعداتها للدول النامية بالعام المقبل

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أكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك-سو" اليوم الخميس أن بلاده تخطط لزيادة مساعداتها المالية للدول النامية بنسبة 12.4% في العام المقبل.

وقال "هان" - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية إن الحكومة حددت ميزانية المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة 4.5 تريليون وون (3.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2023، بزيادة قدرها 502 مليار وون عن هذا العام، مشيرا إلى أن الحكومة ستوسع دور القطاعات المدنية في مشاريع المساعدة الإنمائية الرسمية.

وأضاف " ستعمل الحكومة على مساعدة الشركات الخاصة على الدخول في أسواق التوريد عن طريق تحسين اللوائح غير المعقولة في مجال المساعدة الإنمائية الرسمية".

كما أشار "هان" إلى أن الحكومة تهدف إلى أن تصبح واحدة من أكبر 10 دول مانحة من بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت إدارة "يون سيوك-يول.