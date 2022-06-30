عويسى وصديقة وأرتو وتومى.. أنواع مانجو جاهزة للتصدير من الأقصر.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا لأول مرة من مزرعة الملك فاروق التاريخية والتى تعود لعشرات السنين وتشرف عليها وزارة الزراعة، والتى تم بيع محصولها فى مزاد علنى يقام سنوياً لكبار التجار والمزارعين حول مصر، وذلك بمبلغ 3 ملايين جنيه و9 آلاف و200 جنيه، تحت إشراف المهندس الحسينى يوسف مهندس مزرعة البساتين، ومحمود مصطفى أحمد مدير المزرعة، وعزت محمد أبو المجد وكيل المزرعة.





وفى البداية يقول عزت محمد أبو المجد وكيل مزرعة البساتين بالمطاعنة إن مساحة المزرعة 65 فدانا تشمل 24 فدان مانجو بأصنافها المختلفة والتى تصل لـ27 صنفا منها ما يلي:- "العويسي والزبدة والفونس والتومى والكيت والكنت وشنست وأرتو وفجر كلان وبيري والصديقة والجلك"، وغيرها من الأصناف، كما تشمل المزرعة 45 فدان موالح تشمل 17 صنفا متنوعا، و3 فدادين نخيل أصناف متنوعة بينهما 2 فدان نخيل برحى بإجمالى 135 نخلة، وكذلك بلح سيوي وساير وبلدى وحلاوى، و2 فدان مزروعة بالموز تتبع المزرعة فى مدينة إسنا.

ويضيف عزت محمد أبو المجد لــ"اليوم السابع"، أن المزرعة بداخلها نحو 2300 شجرة مانجو، بينها 600 شجرة عويس وتيمور و200 شجرة زبدة، بجانب الأصناف الأجنبية 300 شجرة، وذلك بأنواع مختلفة تشمل:- " عويس وزبدة وأورمانس وجلك وهندى ملوكى وهندى خاصة ودبشه وبيرى وجعفر وإلى وبلدى وأصناف أجنبية حديثة"، كما تضم أكثر من 4 آلاف و500 شجرة برتقال موالح متنوعة، تشمل "برتقال ويوسفي بلدى والخليلي الأحمر والخليلي الأبيض وبرتقال بلدى وصيفي وبذرة وبصرة وليمون مالح"، وحوالى 135 شجرة نخيل برحى، و65 شجرة نخيل بلح سيوة وأصناف بلدى.

أما المهندس الحسين يوسف مهندس المزرعة فأوضح أن تلك المزرعة تم إنشاؤها فى عام 1930 بعهد الملك فاروق، وتخرج فى كل موسم مانجو أجود الأصناف حول مصر، والتى تنطلق سيارات المحصول من داخلها إلي كافة أرجاء الأسواق الكبرى فى مصر ويعرفها الجميع بأنها مزرعة الملك فاروق ويعرفون محصولها فهى ذات إنتاجية عالية جداً وتتميز بالمحصول الكثير والأجود والأعلى سعراً فى السوق.

فيما يقول محمود مصطفى أحمد مدير مزرعة المطاعنة الشهيرة بـ"مزرعة الملك فاروق"، إن المزرعة تنتج ما بين 120 إلى 150 طن مانجو، وتضم من نحو 350 إلى 500 طن برتقال، والبلح نحو من 15 إلى 25 طن بلح، حيث إن المزرعة وغالبية أشجارها تمت زراعتها بعهد الملك فاروق، موضحاً أنه استلمت وزارة الزراعة المصرية مزرعة المطاعنة كمزرعة حكومية، وذلك بدلاً من كونها مزرعة تخص عائلة أسرة محمد على باشا عام 1931م، وقد زار الملك فاروق المزرعة عام 1937م، أثناء مروره لاستراحته الكائنة بالمطاعنة، حيث زار متحف المزرعة، وهو متحف يضم عينات من المحاصيل، والفاكهة والخضر، والتي تنمو بالمزرعة، وعلى كل بطاقة منها تبين أبرز العينات، ومنها مجموعة قصب السكر التى نجحت فى مصر.



فرحة الحصاد للمانجا فى مزرعة الأقصر



كميات المانجو بالمزرعة عقب حصادها