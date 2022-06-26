محافظ أسوان: نسعى لتكون المانجو الأسوانى براند فى الأسواق المحلية والدولية

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات مهرجان مانجو أسوان 2022 للعام الثانى على التوالى بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل القديم بوسط مدينة أسوان وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية والجامعية، والمجتمعية.

وينظم المهرجان، الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة بمشاركة 12 منتج وعارض متخصص فى زراعة وبيع المانجو، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى الأول من يوليو القادم ليكون نقطة انطلاق نحو الطريق إلى التنمية المستدامة فى الترويج والتسويق الجيد لمنتجات المانجو.

وقال اللواء أشرف عطية: نهدف إلى أن يكون للمانجو الأسوانى شهرة واسعة وبراند فى الأسواق المحلية، وأيضاً الدولية، مع زيادة حجم الاستثمارات فى مجال التصنيع الزراعى، ولاسيما أنه يتم حصادها مبكراً فى أسوان عن باقى محافظات الجمهورية نظراً لارتفاع درجات الحرارة.

وأشار، إلى أن تنظيم مهرجان أسوان للمانجو للعام الثانى على التوالى يأتى تأكيداً للنجاح الكبير الذى حققه المهرجان الأول العام الماضى فى التسويق لمانجو أسوان بأصنافها المتعددة والتى بلغت ٤٥ صنفاً هذا العام.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن مهرجان أسوان للمانجو يعتبر حلقة وصل مباشرة بين مزارعى وتجار المانجو والمواطنين الراغبين فى الحصول على هذا المنتج، كما أنه يساهم بشكل مباشر فى تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعى المانجو وذلك من خلال تحقيق التسويق الجيد لمنتجاتهم وإبراز الأصناف المختلفة لمحصول المانجو الأسوانى وتعريف جمهور المستهلكين بها سواء المستوردين أو طالبى توريدها للمصانع والشركات المختلفة.

وأوضحت، أن مهرجان المانجو فى العام الماضى كان فاتحة خير فى ظل الترتيبات والتنسيقات العديدة التى شهدها لفتح آفاق جديدة من الاستثمار داخل أسوان حيث بدأ العديد من المستمثرين التواصل مع المحافظة لشراء محاصيل المانجو عالية الجودة بهدف تصنيعها وتصديرها، ولاسيما بأنه يتم إنتاج نحو 56 نوعاً وصنفاً مختلفاً من هذه الفاكهة المميزة.

وفى السياق ذاته أشار الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى للمحافظة بأن أسوان تنتج أكثر من 125 ألف طن سنوياً من المانجو حيث يتم تصدير جزء منها، فيما يتم تسويق البعض الأخر على المستوى المحلى، وهو يعد ثانى أهم المحاصيل الاستراتيجية لمحافظة أسوان حيث تقدر المساحة المنزرعة بمحصول المانجو بحوالي 30 ألف فدان.

وأوضح، بأنه تتركز زراعة المانجو داخل مركز إدفو، وقرية فارس بكوم أمبو، وقرى بنبان والمنصورية بمركز دراو حيث تمثل هذه الكميات المنتجة عالية الجودة من أصناف السكرى والعويسى والزبدة والدبشة والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة والنعومى وغيرها أهمية كبرى للعديد من الأسواق الخارجية.