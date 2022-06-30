عميد "آثار القاهرة": مراجعة نتائج امتحانات نهاية العام وإعلانها خلال أيام

أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار فى جامعة القاهرة أن الكلية انتهت من امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021/2022 ، سواء لطلاب مرحلة البكالوريس أو طلاب الدراسات العليا ، مشيرا إلى أنه جارى مراجعة النتائج تمهيدا لإعلانها بباقى برامج البكالوريس والدراسات العليا.
وأضاف الدكتور أحمد رجب لـ" اليوم السابع" أن إعلان النتائج سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة إلكترونيا على موقع الكلية.
وكانت كلية الآثار انتهت من إعلان عدد من نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى على الموقع الرسمي لكلية الآثار لطلاب البكالوريوس، حيث تم إعلان نتائج الفرقة الثالثة قسم الآثار الإسلامية، والفرقة الثالثة قسم الآثار المصرية القديمة، الفرقة الثالثة قسم الآثار اليونانية الرومانية، الفرقة الثالثة برنامج الترميم العضوي قسم الترميم .
وذكر عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إنه تم إعلان نتائج امتحانات الدراسات العليا التالية للفصل الدراسي الثاني 2022، فى مواد دكتوراه آثار ما قبل التاريخ، ومواد دكتوراه آثار يوناني روماني، ومواد دكتوراه ترميم عام، ومواد ماجستير ترميم عضوي، مواد ماجستير ترميم غير عضوي، مواد ماجستير ترميم معماري .
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