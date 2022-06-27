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بدء إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بآثار القاهرة

الإثنين، 27 يونيو 2022 10:03 ص
بدء إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بآثار القاهرة جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من إعلان عدد من نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى على الموقع الرسمي لكلية الآثار  لطلاب البكالوريوس، حيث تم إعلان نتائج الفرقة الثالثة قسم الآثار الإسلامية، والفرقة الثالثة قسم الآثار المصرية القديمة، الفرقة الثالثة قسم الآثار اليونانية الرومانية، الفرقة الثالثة برنامج الترميم العضوي قسم الترميم .
 
وذكر عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، إنه تم إعلان نتائج امتحانات الدراسات العليا التالية للفصل الدراسي الثاني  2022، فى مواد دكتوراه آثار ما قبل التاريخ، ومواد دكتوراه آثار يوناني روماني، ومواد دكتوراه ترميم عام، ومواد ماجستير ترميم عضوي، مواد ماجستير ترميم غير عضوي، مواد ماجستير ترميم معماري .
 
 

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