ضبط 4 جرائم سرقات فى القاهرة بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 جرائم سرقات بالقاهرة، حيث تم ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "المفتاح المصطنع" ومساومته عليها مقابل مبلغ مالى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه أثناء توقفها أسفل الشركة ملكه بدائرة القسم، وفى وقت لاحق ورد إليه إتصالاً هاتفياً من هاتف "محدد" ساومه خلاله المُتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "تاكسى" ، وبالكشف الفنى على السيارة المشار إليها تبين أنها مقيدة بإسم (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) ومستأجرة إلى (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة) ، وأن الأخير وراء إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزته ( الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب واقعة المساومة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة المشار إليها بأسلوب" المفتاح المصطنع" بالإشتراك مع (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحافظة القليوبية ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه أثناء توقفها أسفل العقار محل سكنه ، وفى وقت لاحق ورد إليه إتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص ساومه على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، كما أقر أحدهما بأنه نظراً لقيامه بإستعارة السيارة المستولى عليها من المُبلغ منذ عدة أشهر لكونهما من ذات البلدة ، وتمكنه من إستخراج نسخة من مفتاح التشغيل الخاص بها فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها ، وفى سبيل ذلك إستعان "بالمتهم الآخر" لتنفيذ مخططه ، وقاما بسرقتها على النحو المشار إليه ومساومة المجنى عليه على إعادتها له نظير مبلغ مالى ، كما تم بإرشادهما ضبط (السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكن أحدهما - المفتاح المُصطنع المُستخدم فى إرتكاب الواقعة - الهاتف المُستخدم فى واقعة المساومة) ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والسيارة وإتهمهما بالسرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية)بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من أحد البنوك الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، وحال تواجده بدائرة القسم فوجى بشخصان يستقلان دراجة نارية " لم يتمكن من التقاط أرقامها " قام أحدهما بخطف مظروف بداخله المبلغ المالى المشار إليه ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وأضاف أحدهم بأن المبلغ المالى المستولى عليه بحوزة زوجته (ربة منزل ، مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة) تم ضبطها وأقرت بعلمها بأن المبلغ المالى من متحصلات واقعة سرقة ، كما تم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى – إيصال إيداع مبلغ مالى بالبريد فى حساب المتهمة – دراجة نارية ملك أحد المتهمين "بدون لوحات معدنية" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة) بمسكنهما ، كما أقروا بإنفاقهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة) وبحوزته (هاتف محمول مجهول المصدر) وبمناقشته عن مصدر الهاتف المضبوط إعترف بسرقته من (ميكانيكى، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) حال تواجد المتهم بالورشة الخاصة بالأخير بأسلوب "المغافلة" ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف المحمول وإتهمه بالسرقة، فتم حبس المتهمين.