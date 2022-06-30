صنع من الجرانيت الوردى.. تعرف على تمثال الكاتب المصرى بمتحف آثار الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

يعد تمثال الكاتب المصرى القديم المصنوع من الجرانيت الوردى لصاحبه الكاتب رع حتب، من ضمن أفضل التماثيل بمتحف آثار الغردقة، والذى يرجع تاريخه للأسرة الخامسة من الدولة القديمة.

"اليوم السابع" يقدم أبرز المعلومات عن تمثال الكاتب المصرى القديم الموجود بمتحف آثار الغردقة:

-تم تصوير الكاتب جالسًا على قاعدة كتب عليها بالنقش الغائر كتابات هيروغليفية تحتوى على اسمه ووظيفته، باسطًا يده اليسرى فى حين يمسك بيده اليمنى ربما بلفافة البردى.

- يضع على رأسه باروكة الشعر المستعار ويجلس فى انتباه ويقظه ليسجل ما يملى عليه وهى مهنة ظهرت فى مصر القديمة عندما احتاج المصرى القديم استيفاء متطلبات الدولة والتحكم فى عمليات الإدارة والاقتصاد، وذلك عن طريق تسجيلات كتابية ومن هنا بدأت هذه المهنة فى الظهور.

- تعتبر تلك المهنة تدوين كل ما يخص الدولة المركزية ومالها من إدارات وبالأخص فى جمع المحاصيل وتوزيع الحصص وظهر تباعاً لها وظائف أخرى من مديرين ومسئولين فى الدولة المصرية القديمة لها علاقة بالإدارة والاقتصاد.

- وكان الكاتب يحتل مكانة عالية فى مصر القديمة وكان يدرس مواد مختلفة من ضمنهم اللغة المصرية القديمة والرياضيات وكان يشغل منصبًا سياسيًا كبيرًا حيث إنه يعلم الأسرار الملكية.

- وكانت هذه المهنة لها درجات مثل الكاتب الملكي: وهو من يسجل الأمور الملكية، وكاتب المعبد: وهو من يسجل ما يحدث من أمور فى المعبد، وكاتب الحياة اليومية: وهو من يسجل أوزان المحاصيل والذهب وكل البضائع فى مصر القديمة.

- أدوات الكاتب متمثلة فى مقلمة مصنوعة من الخشب بها ثلاث فجوات الفجوة الأولي: دائرية بها المداد ( الحبر ) الأحمر وكان للمخاطبات الملكية، الفجوة الثانية: دائرية بها المداد (الحبر) الأسود وكان للمخاطبات الإدارية وغيرها، الفجوة الثالثة: وهى طويلة لوضع الأقلام الخشبية بها.

- وحمل الكاتب المصرى القديم ألقاباً عده منها رئيس أسرار الملك، رئيس أسرار الكلام المقدس، رئيس أسرار محكمة العدل.



تمثال الكاتب المصرى القديم



تمثال الكاتب