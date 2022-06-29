ميريت آمون.. شاهد أجمل تمثال أثرى لـ"الملكة البيضاء" بمتحف الغردقة (صور)

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم متحف آثار الغردقة عدة قطع أثرية مختلفة بينها أجمل تمثال أثرى للملكة ميريت آمون والذى أُطلق عليه تمثال الملكة البيضاء.. وفى التقرير التالى نتعرف على تلك التمثال فى عدد من المعلومات:

- تمثال الملكة ميريت آمون ابنة الملك رمسيس، وهو تمثال من الحجر الجيري يعود تاريخه للأسرة الـ19 في عهد الملك رمسيس الثاني.

- تمثل الملكة ميرت آمون إحدى بنات الملك رمسيس الثاني، والتي أصبحت زوجته الملكية العظمى بعد وفاة والدتها الملكة نفرتاري.

- يظهر تمثال الملكة ميريت آمون وهي ترتدي باروكة شعر مستعار ويعلو شعرها قاعدة مستديرة من الكوبرا.

- كان يعلو هذه القاعدة ريشتان طويلتان ولكن الجزء العلوي من التمثال مفقود حالياً.

- تظهر اثنتان من حيات الكوبرا على جبين الملكة الأولى الموجودة على اليسار ترتدي التاج الأبيض لمصر العليا، بينما ترتدى الأخرى التاج الأحمر لمصر السفلى.

- كما ترتدي الملكة قرطا من الذهب في الأذن وتمسك في يدها اليسرى عقد (منات) كان يستخدم في الصلصلة لإحداث ضجة أثناء الطقوس الدينية، وهو على هيئة البقرة حتحور.

- ومن ضمن ألقاب ميرت آمون الباقية هنا (عازفة آلة السيسروم للربات موت ومينات وحتحور)، وبالرغم من أن اسم الملكة ميرت آمون مفقود من على العمود الخلفي للتمثال إلا أن الألقاب الموجودة علية تتفق إلى حد بعيد مع تلك الموجودة على ظهر تمثالها الضخم الموجود فى أخميم بسوهاج، والذي يصورها وهي ترتدي نفس غطاء الرأس أيضاً.