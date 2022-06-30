شباب ورياضة الإسكندرية تنظم احتفالية كبرى بمشاركة 35 ألف شاب

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم، احتفالية كبرى بال 61 مركز شاب على مستوى المحافظة، وبحضور 35 ألف مشارك من كافة الفئات العمرية، بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن الاحتفالية بدأت منذ التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءًا، وتضمنت عدد من الفعاليات المتنوعة شملت: عروض رياضية وحفلات ترفيهية واستعراضية للأطفال، وأنشطة عرض بالإعلام والسلام الوطني واغاني وطنية والعاب صغيرة، وتنظيم ندوات توعوية تثقيفية، بالإضافة إلى تنظيم 59 معرض لمنتجات أندية الفتاة والمرأة.