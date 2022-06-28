مدير شباب ورياضة الأقصر يشارك فى الملتقى السنوي لمسئولى وحدات الطب الرياضى

الأقصر – أحمد مرعى

حضر صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات الملتقى السنوي لمسؤولي وحدات الطب الرياضي والذي تنظمه الإدارة المركزية للطب الرياضي (الإدارة العامة لشؤون الوحدات)، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بمركز تدريب الفرق والمنتخبات القومية بالمعادي خلال الفترة من يوم 26 حتى يوم 30 من الشهر الجارى.



وقال مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، أنه ينظم الملتقى بحضور الدكتور خالد مسعود وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، وأحمد عبد ربه مدير عام الإدارة العامة لشؤون وحدات الطب الرياضي، ومحمد سليمان مدير عام تطوير المعايير، والدكتور إيهاب فاروق وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وذلك بمشاركة وكلاء الرياضة بالمديريات ومديري وحدات الطب الرياضي والمسؤولين الماليين.



وأوضح صلاح رشوان مدير شباب ورياضة الأقصر، أنه تم خلال الفعاليات استعراض ما تم إنجازه من أعمال خلال السنة المالية المنعقدة وأوجه الاستفادة من الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة، لمناقشة التحديات والمقترحات لتطوير ورفع مستوى الأداء وتوفير فرص استثمارية.



وكان قد حضر صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، داخل مجلس الشيوخ فعاليات جلسة أقيمت خصوصاً لبحث إنشاء استاد دولي بمحافظة الأقصر، حيث إن المحافظة تتمتع بمكانة خاصة عالمياً ولديها القدرة على إقامة بطولات دولية وعالمية.



ويقول مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تمت مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد عطا الله إسماعيل عضو مجلس الشيوخ بالأقصر، حيث حضر الجلسة الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، وممثل من وزارة الشباب والرياضة وممثل من وزارة التخطيط، وأعضاء لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، حيث كانت جلسة مكللة بالنجاح.



وشدد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، على أنه تم الإتفاق على عمل المعاينات المبدئية لإختيار المكان الذي سيقام عليه الإستاد الدولي بمحافظة الأقصر، وذلك من المواقع المقترحة والصادر لها قرار تخصيص وذلك بحضور ممدوح مدير إدارة الإستثمار الرياضي.

