شئون الحرمين تقدم خدمات توجيهية لضيوف الرحمن.. وإطلاق 100 حلقة لتحفيظ القرآن للحجاج

وكالات

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على استقبال حجاج بيت الله الحرام وتباشر في توعيتهم بأمور دينهم ومناسكهم من خلال تقديم العديد من الخدمات عبر إداراتها المختلفة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، تقدم الرئاسة العديد من الخدمات التوعوية والتعليمية في موسم حج هذا العام من خلال نشر المطبوعات بعدة لغات عبر مركز التوعية الرقمية والنصح من خلال إدارة هيئة المسجد الحرام في توجيه ضيوف الرحمن, وتقديم البرامج المختلفة والنوعية في التوعية والإرشاد التي تقوم على ترجمة المسائل الشرعية على مدار 24 ساعةً بواسطة المترجمين, وترجمة المحتويات التوجيهية ونشرها على المواقع الرسمية للرئاسة, وترجمة المقاطع والدروس العلمية والتوجيهية، كما تقوم عبر برنامج "نرشدكم بلغتكم" بترجمة المسائل الشرعية بالطريقة المباشرة.

وخصصت الرئاسة من خلال الإدارة العامة للتطويف والمطوفين: أكثر من 40 مطوفًا في المسجد الحرام ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي يُشاركون في تقديم خدمة التطويف، وتلبية احتياجات المعتمرين ومرافقتهم وإرشادهم لأداء نسكهم وفق الهدي النبوي كما تقوم إدارة شؤون إرشاد السائلين بإرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم.

كما تقدم الرئاسة للمستفتين عن شعيرة الحج والأمور الشرعية الأخرى وفق المنهج الصحيح خدماتها من خلال توزيع المشايخ في المواقع وعلى مداخل ومخارج بيت الله الحرام للإجابة على أسئلة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام عبر(10) مواقعٍ داخل المسجد الحرام كما يوجد (23) كابينة هاتف و (7) مواقع للرد على السائلين يقوم عليها (100) من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.

وتعمل الخدمات الذكية لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية على الروبوت التوجيهي الذكي والذي يقوم على توجيه الحجاج والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين من قاصدي المسجد الحرام، مع إمكانية إضافة الترجمة الفورية للغات مختلفة.

فيما تهتم مقرأة الحرمين الشريفين بتعليم القرآن الكريم من الحرمين الشريفين للمسلمين في جميع أنحاء العالم باستخدام التقنية الحديثة، ويكون ذلك عن طريق البث من داخل المسجد الحرام للحفظة والراغبين في تحسين تلاواتهم, إضافةً إلى التوعية الرقمية التي تسّهل على القاصدين تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة وفق الهدي النبوي الشريف، وهي عبارة عن طاولات رقمية متوفر بها أجهزة لوحية تفاعلية.

كما أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم (100) حلقة لتحفيظ القرآن الكريم لحجاج بيت الله الحرام، يقوم عليها مدرسين سعوديين من حفظة كتاب الله.

وأكد أن هذه الحلقات القرآنية تأتي ضمن البرامج والمبادرات الموجهة لحجاج بيت الله الحرام للتأكيد على حرص القيادة الرشيدة على عمارة المسجد الحرام وتعليم القرآن الكريم وتفسيره وتجويده.

وأنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كامل جاهزيتها استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام والمصلين في أول جمعة من شهر ذي الحجة لهذا العام ، حيث جندت (400) موظف لاستقبال القاصدين من مصلين وحجاج وتوجيهيهم إلى صحن المطاف والمصليات المخصصة, وتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام وإليه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما عملت على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات وفي صحن المطاف والساحات وعلى ضيوف الرحمن بشكل عام، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها الرئاسة، وكذلك تعزيز جانب التوعية والنصح في توجيه الزائرين. وفق بيان السفارة السعودية.

وخصصت الرئاسة لأعمال التطهير والتعطير عدة فرق توزع في جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه، حيث يُغسَل المسجد الحرام (10) مرات يوميًا، ويقوم بها أكثر من (4000) عامل وعاملة، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من (130 ألف) لتر من المطهرات، وتتم عمليات التطهير بأجود أنواع المواد المطهرة التي جُلِبت خصيصاً للمسجد الحرام.

وكثفت الرئاسة خدمات السقيا للزوار والمصلين ووزعت أكثر من (3 ملايين) عبوة من ماء زمزم المبارك, حيث بلغ عدد الحافظات (25 ألفا) وبلغ عدد العربات الذكية (20) عربة بسعة (80) لترًا، وتوفير (516) مشربية.

ورفعت الرئاسة كامل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام بتجهيز أكثر من (500) عربة عادية و(1800) عربة كهربائية لمحتاجيها من الحجاج؛ لتسهيل عملية تنقل ضيوف الرحمن من خلال دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بالعربات، حيث يمكن الوصول إليها من أربعة مداخل للمسجد الحرام, هي: (مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة, ومدخل جسر أجياد الداخلي، والسلم الكهربائي لباب أجياد, ومدخل المروة فوق سطح دورات القشاشية)، وكذلك المسعى الدور الأول لعربات السعي فقط, ويمكن الوصول إليه عن طريق سلالم الأرقم (باب 16), كما يمكن توزيع العربات المجانية عبر ثلاث نقاط خارجية, وهي: الساحة الشرقية (باب علي رضي الله عنه)، والساحة الجنوبية بجوار وقف الملك عبدالعزيز رحمه الله، والساحة الغربية بجوار جسر الشبيكة.

وجندت الرئاسة (600) مراقب على أبواب المسجد الحرام المخصصة لاستقبال القاصدين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشاد المصلين إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات, حيث يُفتَح أكثر من (150) باباً .

كما استعدت الرئاسة بحزمة من الخدمات التوجيهية والإرشادية، التي من شأنها إعانة زوار ومعتمري بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة, حيث زودت الرئاسة الدواليب والأرفف المخصصة بالمصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها, وكذلك التفاسير الميسرة, حيث بلغ عدد المصاحف (230) ألفًا داخل المسجد الحرام، كما تمت عملية تنظيف وتعقيم الدواليب والمصاحف الموجودة في أروقة المسجد الحرام، شملت الدواليب والمصاحف الموجودة في توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة.

كما خصصت الرئاسة أكثر من (100) مطوف في المسجد الحرام ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي يشاركون في تقديم خدمة التطويف، وتلبية احتياجات الحجاج ومرافقتهم وإرشادهم لأداء نسكهم وفق الهدي النبوي، إلى جانب توفير مترجمين بعدة لغات لإجابة السائلين، وتوزيعهم على المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين وترجمة الأسئلة الواردة باللغة المناسبة للحجاج، عبر (10) مواقع داخل المسجد الحرام، كما يوجد (7) كبائن في ساحات المسجد الحرام للرد على السائلين هاتفياً, يقوم عليها (100) من أصحاب الفضيلة المشاركين وعدد من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار (24) ساعة.