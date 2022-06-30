سفير جنوب أفريقيا فى فيينا: الوحدة والتضامن هما أهم ما تحتاجه الدول الإفريقية

أ.ش.أ

أكد سفير جنوب أفريقيا في فيينا السفير رابولاني سيدني موليكاني، أن الوحدة والتضامن هما أهم ما تحتاجه الدول الإفريقية في المرحلة الراهنة وفي المستقبل؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال السفير موليكاني في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا اليوم الخميس، إن القارة الأفريقية ستظل حاضرة بقوة في الأجندة الدولية للتنمية، لافتا إلى التعاون الوثيق لبعثة جنوب أفريقيا مع الأمم المتحدة ممثلة في مقرها بالعاصمة النمساوية (فيينا) .

وأوضح موليكاني، أنه يجب أن تعمل جميع الدول الأفريقية كوحدة واحدة من أجل تعزيز جهود النمو والتنمية في قارتنا الغنية بكثير من الإمكانات والطاقات، لافتا إلى أن العالم يعاني حاليا من تداعيات أزمة جائحة كورونا إضافة إلى تأثيرات الحرب في أوكرانيا على نقص الغذاء والطاقة في العالم وبخاصة في أفريقيا، مشيرا إلى أن الدول الغربية عندما طورت لقاحات كورونا لم تعط الاهتمام الكاف لإفريقيا، ولذا يجب أن نعمل معا من أجل حماية مصالح القارة الإفريقية.

وأضاف "أن جنوب أفريقيا قامت بمبادرة جيدة للتغلب على الصعاب في مجال توفير الدواء ونستطيع الأن توفير ما نحتاجه من الدواء لنا وللقارة الإفريقية من خلال التعاون المشترك بين الدول الأفريقية".

وتابع "يجب ألا نترك الحرب في أوكرانيا تلحق الضرر باقتصاديات أفريقيا".. داعيا إلى سرعة إنهاء الحرب وحل هذا الصراع حتى لا يدفع فاتورته بقية دول العالم خاصة في إفريقيا.