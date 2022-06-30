رئيس وزراء الجزائر: أدعو المستثمرين المصريين لتعميق تواجدهم بالسوق الجزائرية

رسالة الجزائر: هند مختار

قال أيمن بن عبد الرحمن، رئيس الوزراء الجزائري، خلال أعمال المنتدي المصري الجزائري، أن الجزائر بها مزايا جدابة ووجهة استثمارية جذابة وموقعها يؤهلها أن تكون همزة وصل تربط بين أفريقيا وأوروبا ، وأن هذا يسمح للمستثمرين بفتح منافذ تجارية للدول الافريقية ، مؤكدا أن بلاده تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين.

وتابع في كلمته بالمنتدي الأعمال المصري الجزائري، أن مصر الشقيقة التي تربطنا بها علاقات تاريخية ، مؤكدا أن قانون الاستثمار الجديد الجزائري سيفتح المجال للمستثمرين في مصر، داعيا المستثمرين المصريين لتعميق تواجدهم في السوق الجزائري

وعقب انتهاء اجتماع الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، أمس الأربعاء عقد مؤتمر صحفي جمع كلا من الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصرى، حيث تم التأكيد على أهمية انعقاد هذه الدورة في هذا التوقيت المهم، مشيدين بما اثمرت عنه من توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين.

وبدأ الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، كلمته بالمؤتمر الصحفي بالترحيب بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد أن ترأسا معا أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، والتي جرت في جو أخوي متميز.

وأوضح بن عبد الرحمان أن تنظيم هذه الدورة يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال زيارة الرئيس "تبون" إلى مصر خلال شهر يناير الماضي، حيث اتفقا على دفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، من خلال تفعيل آليات التشاور والتنسيق بينهما على كافة المستويات، ووجها في هذا السياق بعقد اللجنة العليا المشتركة، كما أكدا على الطابع الاستراتيجي والمتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.