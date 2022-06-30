رئيس مياه البحيرة يتفقد تنفيذ الوصلات المنزلية لمياه الشرب لمشروعات حياة كريمة

كتب أحمد حسن

تابع اللواء مهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، موقف الأعمال الجاري تنفيذها للوصلات المنزليه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى جولة تفقدية للقرى المستهدفة بمركز دمنهور.

والتقى بالمواطنين المستفيدين بالخدمة بعد توصيلها، والذين أعربوا عن سعادتهم بتلك المبادرة التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية، وكان لها أثر كبير في تغير حياتهم للأفضل.

وأكد اللواء نشأت، خلال اللقاءات التى جمعته بالمواطنين، أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحى أمن بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياه كريمه لهم.

وأشار إلى المتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وقيادات الشركة القابضة وتقديم الدعم المستمر لسرعة تنفيذ الوصلات المنزلية والاستفادة من المشروعات.

وتفقد نشأت أعمال إنشاء الوصلات المنزلية للصرف الصحي بقري الحصه والزقل بمركز دمنهور، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس قطاع المشروعات بالشركة عن الموقف التنفيذي للمشروع والأعمال التي تمت به.

كما أكد على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالمشروع وطالب الجميع بمضاعفة الجهد والاستمرار علي هذا الجد والاجتهاد في العمل والحفاظ علي الانجازات والاستثمارات التى تحققها الدولة فى كافة القطاعات.