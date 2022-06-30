رئيس الوزراء البريطانى: حلف الناتو عازم على دعم أوكرانيا

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قال رئيس وزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن حلف شمال الأطلسي عازم أكثر من أي وقت مضى على دعم أوكرانيا.



وأضاف جونسون - في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس بالعاصمة الإسبانية مدريد - "بعد 127 يوما من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بات الحلف أكثر إصرارا على ضرورة إمداد أوكرانيا بالوسائل اللازمة لحماية نفسها، وقد وافق جميع المشاركين في قمة الناتو فعليا على تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا".



وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أنه لا ينبغي إجبار أوكرانيا على الدخول في "سلام سيئ"، مشيرا إلى أنه إذا وافقت أوكرانيا على مطالب روسيا، فان العواقب في جميع أنحاء العالم ستكون "مروعة".



وقال "يجب إدراك أن آثار هذه الحرب باتت واضحة في جميع أرجاء العالم من خلال ارتفاع اسعار الطاقة والمواد الغذائية والأسمدة، لذا فان دول الناتو ومجموعة السبع والكومنولث ستعمل معا لمساعدة العالم على مواجهة آثار الحرب عبر محاولة إيجاد سبيل لإخراج القمح الأوكراني أو تشجيع الخطوات اللازمة لزيادة مصادر الطاقة العالمية أو مساعدة الدول على إيجاد مصادر بديلة للأسمدة".



وقال "نحن بحاجة إلى الاستثمار على المدى الطويل في القدرات الحيوية، مع التكيف في نفس الوقت مع عالم أكثر خطورة وأكثر تنافسية، وزيادة الإنفاق الدفاعي هي النتيجة المنطقية، لذا فان المملكة المتحدة تعتزم انفاق 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول نهاية هذا العقد".