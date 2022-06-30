رئيس الوزراء الإيطالى: أمريكا سترسل لروما 70 جنديًا إضافيًا ونظام دفاع جوى

كتبت: هناء أبو العز

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أن الولايات المتحدة سترسل 70 جنديا إضافيا ونظام دفاع مضادا للطائرات إلى إيطاليا.

وقال دراجي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية أكي - إن وزير الدفاع لورينزو غويريني وصف هذه الخطوة بأنها "إعادة تقييم مبرمجة مسبقا، وأن نظام الدفاع الجوي يهدف لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي".

وذكرت أكي أنه وفقا لمعلومات تعود لعام 2019 ، يتواجد 12902 جنديًا أمريكيًا في إيطاليا معظمهم يعملون مباشرة تحت مظلة حلف شمال الاطلسي في عدة قواعد عسكرية منتشرة في انحاء البلاد.

ووفق اتفاقيتين تم توقيعهما في خمسينيات القرن الماضي بين روما وواشنطن، تبقى القواعد العسكرية تحت القيادة الإيطالية، وللولايات المتحدة صلاحية السيطرة على المعدات والعمليات العسكرية.