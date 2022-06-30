دراجى: نحو 8 آلاف عسكري من قوة الرد السريع للناتو سينتشرون في إيطاليا

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أن نحو 8 آلاف عسكري إيطالي من قوة الرد السريع لحلف الناتو سينتشرون في البلاد.

وقال دراجي على هامش قمة الناتو في مدريد، الأربعاء، إنه "كان من الصعب الوصول إلى 10 آلاف. وتولينا قيادة وحدات الناتو في بلغاريا وزيادة الحضور في رومانيا".

وأضاف أنه "سيوجه إلى بلغاريا وهنغاريا نحو ألفي عسكري، وسينتشر 8 آلاف في إيطاليا بحالة التأهب الكامل، في حال احتاج إليهم الناتو".

وأوضح دراغي أن نشر الأنظمة الإضافية للدفاع الجوي في إيطاليا، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان مخططا له مسبقا، وهو لا يقضي بحضور أكثر من 70 عسكريا أمريكيا.

وكانت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية قد أفادت في وقت سابق بأن زيادة عدد قوات الرد السريع للناتو ستتطلب من إيطاليا زيادة عدد عسكرييها ضمن تلك القوات بما بين 10 و15 ألف عسكري، بما في ذلك لتعزيز الجناح الشرقي للناتو.