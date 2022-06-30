خبير أمنى: القبض على قاتل شيماء جمال وأد شائعات السوشيال عن هروبه

كتب سليم على

قال اللواء رأفت الشرقاوي خبير أمنى، إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضربت الشائعات التي روجت لها اللجان الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا حول هروب زوج الإعلامية شيماء جمال المتهم بقتلها خارج البلاد، في مقتل ووأدتها فى مهدها.

وأوضح "الشرقاوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية فى مصر لحفظ الاستقرار ووقف الشائعات كبيرة وتطورت من خلال التقنيات الجديدة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم قاتل شيماء جمال بمحافظة السويس من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذاً للإذن القضائى الصادر بضبطه وإحضاره.

وأضاف "الشرقاوي" أن الشائعات التي روجت لها الكتائب الإلكترونية لجماعة الاخوان الارهابية المحظورة استهدف بها ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أنهم تعودوا على ذلك بأثارة الفتن واتهام اجهزة الدولة بالتقصير والتستر على الفساد، ولكن ضبط المتهم مرتكب الواقعة يثبت للعالم والمصريين فى كل ترويج يقومون به خيبة امالهم، وتخرج البلاد بعد كل ترويج اقوى واقوى فمصر من خلال الجمهورية الجديدة اصبحت شكل تانى لا تتستر على فساد او ضلال والجميع سواسية امام القانون.