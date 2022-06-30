حياة كريمة.. محافظ أسيوط يناقش إحلال وتجديد 19 مركز شباب بمنفلوط

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والمهندس محمد عادل دياب المدير التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بجهاز تعمير الوادى الجديد ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومنار غالي مدير عام إدارة الشئون القانونية بالمحافظة وأحمد شوقي محبوب مدير عام إدارة جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة لاستعراض ومتابعة نسب التنفيذ في أعمال إحلال وتجديد وتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بمركز منفلوط والتي ينفذها جهاز تعمير الوادي الجديد.

وأوضح محافظ أسيوط – خلال القاء - أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى محافظة أسيوط تستهدف تطوير وإحلال وتجديد 81 مركز شباب بكافة القرى المستهدفة بتكلفة 362 مليون جنيه منها 19 مشروع بتكلفة 72 مليون جنيه بمركز منفلوط وذلك ضمن خطة رفع كفاءتها وقدرتها على تنمية وتبني المواهب الشابة في كافة الألعاب وتوفير كافة الإمكانيات بهذه المراكز لتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية والهوايات المختلفة بل وتخريج كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا في كافة المسابقات مشيدًا بجهود الدولة في التوسع في تطوير مراكز الشباب والأندية لتصبح ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية أسلوب حياة وتعظيم طاقات الشباب وصقل خبراتهم ومواهبهم وتوفير كافة الامكانيات بها لتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة من خلال جولاته الميدانية بالقرى والمراكز واجتماعاته المتكررة مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على معدلات التنفيذ وسرعة حل أية مشكلات وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات لافتًا إلى أن أعمال التطوير بمراكز الشباب هدفها أن تصبح مراكز خدمة مجتمعية ملائمة للنشء والشباب من خلال تطوير بنيتها الإنشائية وإنشاء منشآت رياضية وملاعب للنجيل الصناعي وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية بها مؤكدًا على أهمية الدور الذى تقوم به هذه المراكز في بناء واستثمار طاقات الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسئولية حيث تساهم في تأهيلهم جسمانيًا وبدنيًا وعقليًا.

وأكد المهندس محمد عادل أن مشروعات قطاع الشباب والرياضة والتي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الوادي الجديد بمركزي منفلوط وديروط بلغت 34 مشروع بتكلفة 152 مليون و800 ألف جنيه وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها الجهاز في كافة القطاعات تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا وتطوير الريف المصرى.

من جانبه أضاف الدكتور أحمد عبدالوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط إنه يجرى تطوير مراكز الشباب وإحلال وتجديد البعض منها مركز منفلوط وعلى رأسها مركز شباب منفلوط والذى شهد زيارات متعددة لوزير الشباب والرياضة ومحافظ أسيوط لمتابعة تنفيذ الأعمال ليصبح مركزًا نموذجيًا ويقدم خدماته لكافة الفئات الشبابية من أهالي قرى المركز لافتًا إلى أن أعمال تطوير مراكز الشباب بقرى مبادرة حياة كريمة تسير على قدم وساق ويوجد متابعات مستمرة وميدانية لمعدلات التنفيذ على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية وبمعدلات إنجاز عالية ويتم بالتزامن مع ذلك وضع برامج لتدريب الشباب بشكل علمي للاستفادة من الكوادر المتميزة بالمشاركة في المسابقات والبطولات التي يتم تنظيمها.