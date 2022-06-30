حياة كريمة بالشرقية.. قافلة بيطرية مجانية شاملة بقرية طحا المرج

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية، تنفيذ قافلة بيطرية مجانية شاملة بناحية قرية طحا المرج وتوابعها بمركز ديرب نجم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور مديرى إدارات رعاية الحيوان والرعاية التناسلية بالمديرية و مدير إدارة ديرب نجم البيطرية وعدد من أطباء المديرية وإدارة ديرب نجم، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج 110 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة و التنفسية والجلدية وإجراء المسح التناسلى الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 28 رأس ماشـية ورش 50 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع 75 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج 280 طائر .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن القافلة شملت عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربيين والتوعية بأهمية التحسين الوراثى لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) والمشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو وكذلك التوعية للتصدى لمرضى البروسيلا والسعار.

وذلك فى إطار التعليمات بضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية والتى تنظمها مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى بين أهالى القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجانى للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.



للتصدي لمرضي البروسيلا