قافلة بيطرية مجانية شاملة بأولاد سيف ضمن مبادرة حياة كريمة بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القرى الأكثر إحتياجاً بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة ، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بتنفيذ قافلة بيطرية مجانية شاملة بناحية قرية أولاد سيف وتوابعها بمركز بلبيس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في حضور مديري إدارات رعاية الحيوان و الإرشاد والرعاية التناسلية بالمديرية و مدير إدارة بلبيس البيطرية وعدد من أطباء المديرية و إدارة بلبيس ، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج 361 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة و التنفسية والجلدية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 74 رأس ماشـية ورش 235 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع 260 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج 720 طائر.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد ندوة و عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التحسين الوراثي لسلالات الماشية"أبقار – جاموس"، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو، والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار.