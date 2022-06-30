جمعية القلب الأمريكية توصى بـ 7 طرق لحماية قلبك ودماغك من حرارة الصيف

كتبت فاطمة خليل

قد يتسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف في حدوث مخاطر صحية عديدة، لأن الطقس الحار قد يسبب الإجهاد لقلبك، وبعض الناس يستجيبون بشكل سيئ لمثل هذا الضغط ويمكن أن يصابوا بنوبة قلبية أو تتفاقم أعراض قصور القلب لديهم، أو قد يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، علاوة على مخاطر درجات الحرارة على دماغك، لذا في هذا التقرير جمعنا مجموعة من توصيات جمعية القلب الأمريكية لحماية قلبك ودماغك من حرارة الصيف، بحسب موقع "health".

تنظيم الحرارة عند البشر هو كل شيء عن تدفق الدم، حيث يفرز الجسم السليم الحرارة عن طريق دفع الدم إلى الجلد، نتعرق أيضًا ، ومع تبخر العرق، فإنه يحمل المزيد من الحرارة بعيدًا، لكن الحرارة الزائدة يمكن أن تطغى عليه وبعد ذلك يمكن أن تصبح الأمور "خطيرة جدًا جدًا".

وأثبتت الأبحاث أن أي شخص لديه تاريخ من أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو السكتة الدماغية أو السمنة هو أكثر عرضة لمشاكل مرتبطة بالحرارة.

وحذر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) من أن مرضى السكري قد يعانون من تلف في الأوعية الدموية والأعصاب يمكن أن يؤثر على قدرتهم على تبريد الجسم.

طرق لحماية قلبك ودماغك من حرارة الصيف



- تعرف على علامات الإنهاك الحراري وتشمل الصداع والدوخة والضعف والغثيان وبرودة الجلد ورطوبته. يمكن معالجته عن طريق الابتعاد عن الحرارة أو استخدام قطعة قماش مبللة ليبرد، وإذا لم تتحسن الأعراض في غضون ساعة، فاطلب العناية الطبية.

- ضربة الشمس أكثر شدة تشمل الأعراض نبضا سريعا وقويا، ارتفاع درجة حرارة الجسم؛ بشرة حمراء وساخنة وجافة، وهذه حالة طبية طارئة تتطلب الذهاب للمستشفى.

-اشرب الكثير من الماء، الترطيب يساعد القلب على الضخ بسهولة أكبر ويساعد العضلات على العمل بكفاءة أكبر. يمكن أن تختلف كمية السوائل التي تحتاجها بالضبط.

-اهدأ، إذا لم يكن لديك مكيف هواء ، أو لا يمكنك الوصول إلى مكان به تكييف، يمكن الحصول على مروحة يدوية وزجاجة رذاذ أو قطعة قماش مبللة.

إن الجمع بين الجلوس مباشرة أمام مروحة ثم إما رش القليل من الماء على جسمك أو أخذ قطعة قماش باردة ووضع الماء على جسمك وتبخر هذا الماء من بشرتك سيساعد على تبريدك.

-راقب الأدوية، بسبب الضغط الإضافي على الجسم، يحتاج مرضى القلب إلى الحرص على مواكبة الوصفات الطبية.

- قد تتطلب بعض المواقف مساعدة الطبيب قد يستخدم الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أو قصور القلب مدرات البول للمساعدة في تخليص الجسم من السوائل الزائدة. لكنهم قد يحتاجون أيضًا إلى زيادة تناول السوائل للتكيف مع الحرارة.

-انتبه لما تأكله إذا نشأت وأنت تستمتع بالأطعمة الأساسية في الصيف مثل البطيخ أو الخيار ، فاستمر في ذلك ؛ إنها مليئة بالماء مع تجنب الوجبات الثقيلة. عندما يبذل جسمك جهدًا لدفع الدم إلى الجلد ، فهذا ليس أفضل وقت لتناول وجبة كبيرة تتطلب تدفق المزيد من الدم إلى جهازك الهضمي.