جمارك الواردات الجوية بمطار القاهرة تضبط محاولة تهريب ترامادول وأدوية بشرية

تمكن رجال الجمارك بالادارة العامة للوارد الجوي برئاسه رامى دياب مدير عام الوارد بالإشتراك مع إدارة الفحص بالأشعة وإدارة البحث الجنائى وإدارة مباحث المخدرات بمطار القاهره من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة وكمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك الأمتعة الشخصية (مصر للطيران) برئاسة مايسة السيد مدير الجمرك اشتبهت سماح مدبولى مأمور الجمرك فى مشمول بوليصة الشحن رقم ٧٧/٥٧٤٦٥٧٢٦ بوزن 73 كيلو جرام وارده من دوله فرنسا بعدد ٥ طرود حيث لاحظت أن الوارد عباره عن مأكولات جافه فى حين أن المدون على بوليصة الشحن أن الصنف الوارد أمتعة شخصية .

فقامت بالعرض على مدير الجمرك و التى وجهت بعرض الطرود على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة لجنة الفحص المكونة من أحمد جلال ومحمد غريب ونورهان محمد ومحمد سعد بإشراف محمد رشاد ومحمد جمال مدير إدارة عمليات الفحص بالأشعه فتم تأكيد الاشتباه والإفادة بوجود ما يشبه شرائط وعلب الأدوية موزعة داخل علب المأكولات الجافة المغلقة .

وتم تشكيل لجنة من سماح عواد مدبولي ومحمد عبد المنعم ورامي رمضان ابراهيم لفتح الطرود ومعاينتها فتبين وجود 954 شريط بها 9540 قرصا يشتبه ان تكون لمادة مخدرة و 162 علبة أدوية بشرية مخبأه داخل علب المأكولات الجافة.

وتم عرض الأقراص على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهره الجوى فأفادت بأن هذه اقراص الترامادول المخدرة.

قرر رامى دياب مدير عام الوارد الجوى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 2 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.