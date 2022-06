جريمة مروعة.. مقتل امرأة برصاصة بالرأس أثناء دفع عربة طفلها بنيويورك.. فيديو

ذكرت إدارة شرطة نيويورك أن امرأة تبلغ من العمر 20 عاما كانت تدفع عربة طفلها في أحد شوارع مدينة نيويورك قُتلت فى حادث إطلاق نار برصاصة في الرأس.

Woman shot in head, killed while pushing baby stroller in New York City #newyork #newyorkcity #strollershooting #manhattan #uppereastside #m pic.twitter.com/V0HMXZCYKn