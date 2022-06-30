جريمة مروعة.. مقتل امرأة برصاصة بالرأس أثناء دفع عربة طفلها بنيويورك.. فيديو

وكالات

ذكرت إدارة شرطة نيويورك أن امرأة تبلغ من العمر 20 عاما كانت تدفع عربة طفلها في أحد شوارع مدينة نيويورك قُتلت فى حادث إطلاق نار برصاصة في الرأس.

وقالت الشرطة إن المرأة نقلت إلى مركز ميتروبوليان الطبي حيث توفيت متأثرة بجراحها، مضيفة أن طفلها لم يمسه سوء.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشرطة لم تلق القبض على أي مشتبه به حتى مساء أمس الأربعاء.

وهذا الحادث هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات، يبدو بعضها عشوائيا، في شوارع ومحطات مترو في نيويورك أثارت حالة من التوتر والقلق بين السكان.