مقتل شخص فى إطلاق نار بمترو أنفاق سان فرانسيسكو

كتب محمد جمال

أفادت سلطات مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية اليوم الأربعاء بمقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق للنار في قطار لمترو الأنفاق بالمدينة، بحسب "روسيا اليوم".

أوضحت المسؤولة ميرنا ميلغار، أن دائرة شرطة سان فرانسيسكو أبلغتها بأن إطلاق النار حدث في قطار سان فرانسيسكو موني بين محطتي فورست هيل وكاسترو، مبينة أن الجاني خرج من القطار بسرعة في محطة كاسترو ولا يزال طليقا.

وقالت ميلغار إن نائب قائد شرطة سان فرانسيسكو ديفيد لازار أبلغها بوجود شجار داخل القطار وأن المشتبه به أطلق النار على شخص توفي لاحقا، مشيرة إلى أن القطار كان مكتظا بركاب الصباح عندما وقع إطلاق النار.

وأفادت بأنه تم تعليق خدمة مترو الأنفاق في المنطقة حيث تجمع الشرطة الأدلة.