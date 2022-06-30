جامعة الأقصر تكرم 70 موظفا فى احتفالية يوم التميز الإدارى الأول.. صور

وبدأت فعاليات الاحتفالية، بالسلام الوطني، تبعه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلما تسجيليا عن الجامعة، أعقبه كلمة لأمين عام الجامعة، ونائب رئيس لجنة اختيار المتميزين وترشيحهم، وجه فيها الشكر لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة، على حرصهما على تشجيع وتحفيز الموظفين المتميزين بالجهاز الإداري للجامعة، على مواصلة التميز في العمل، موضحاً أن لجنة الاختيار تكونت من رئيس الجامعة والأمين العام، و5 أعضاء من مديري الإدارات، مشيرا إلى أن إجراءات الاختيار والترشيح استغرقت حوالي شهر، تم خلاله فحص أوراق المرشحين البالغ عددهم حوالي 70 موظفا، من قبل الإدارات والكليات، والتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة أهمها التفاني في العمل وحسن السير والسلوك وعدم تعرضه لجزاءات أثناء العمل، والتعاون بين زملاء العمل.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن احتفالية التميز الإداري الأول للجامعة تعكس مدى اهتمام الجامعة بالموظفين والعاملين بالجهاز الإداري، باعتبارهم ركيزة أساسية لسير منظومة العمل داخل الإدارة المركزية للجامعة والكليات، مؤكدا أن الجهاز الإداري للجامعة، بذل مجهودات كبيرة عززت من مكانة الجامعة ودورها في خدمة المجتمع الأقصري.

ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بتلك الاحتفالية التي تأتي بمثابة رد الجميل للجهاز الإداري للجامعة الذي يعمل بكامل طاقته، رغم قلة أعدادهم البالغة نحو 300، في حين أن الهيكل الإداري للجامعة من المفترض ألا يقل عن ألف موظف وعامل، مما يعكس مدى حبهم وتفانيهم للعمل، لذا كان حقا علينا تكريمهم وتشجيعهم على مواصلة التميز والإبداع.

وأضاف الدكتور محمد محجوب، أنه تمت الموافقة على تشكيل الهيكل الإداري للجامعة بواقع 1200 عامل وموظف وسيتم قريبا اعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن المسابقة للتعيين، لمواكبة الزيادة المتسارعة في إنشاء الكليات الجديدة.

واستأنفت فعاليات الحفل، بتكريم لجنة الاختيار، للأستاذ الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة ورئيس اللجنة، وكذلك تكريم الأستاذ الدكتور حمدي حسين، نائب رئيس الجامعة، وفي المقابل كرم رئيس الجامعة ونائبه، نائب وأعضاء لجنة الترشيح والاختيار والتي تكونت من الأستاذ جمال سيد، امين عام الجامعة، نائب اللجنة، وأعضاء اللجنة وهم: الدكتور أحمد حمدي عبد الحارث، وكيل كلية الفنون الجميلة، ومحمد حساني، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وعمر مصطفى الصادق، مدير إدارة الموارد البشرية، ومنتصر محمد السعيد، مدير عام التوجيه المالي والإداري، مصطفى محمود علي، مدير عام الشئون القانونية، كما تم تكريم الإدارات المركزية المتميزة، وأمناء الكليات المتميزين، ومديري الإدارات المركزية المتميزين، والموظفين الدائمين والمؤقتين المتميزين بالإدارات المركزية، والموظفين الدائمين والمؤقتين المتميزين بالكليات.