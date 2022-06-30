أسوان - صلاح المسن

هنأت جامعة أسوان، نيافة الأنبا بيشوي أسقف الكاتدرائية بمناسبة تجليسه، وقام اليوم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب بزيارة الكاتدرائية بأسوان، لتقديم التهنئة للأنبا بيشوى أسقف الكاتدرائية بأسوان للأقباط الأرثوذكس، والاخوة المسيحيين من الشعب الأسوانى.

وعبر الدكتور لؤي سعد الدين عن سعادته بهذه الزيارة لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا بيشوى خلفا للراحل العزيز نيافة الحبر الجليل الأنبا هدرا الذى كان قامة دينية ووطنية عظيمة.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، أن المجتمع الأسواني يشارك شعب كنيسة أسوان مشاعر البهجة والفرحة لمراسم التنصيب، تأكيدا علي معاني المحبة والسلام والتأخي بين نسيج المجتمع .

وفي سياق متصل تقدم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان بالشكر والعرفان للقيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة علي الثقة الغالية بتعيينه نائبا لرئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب سائلا الله عز وجل أن يكون علي قدر المسئولية والثقة الغالية وان تنعم مصر بالأمن والأمان ومزيد من الرخاء والاستقرار.



تقديم التهنئة لنيافة الأنبا بيشوى



جامعة أسوان تهنئ نيافة الأنبا بيشوي أسقف الكاتدرائية بمناسبة تجليسه



جانب من الزيارة