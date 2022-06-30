مستشفى الباطنة بجامعة أسوان تستعد لاستقبال المرضى بـ150 سرير

أسوان - صلاح المسن

تستعد مستشفي الباطنة الجديد بجامعة أسوان لاستقبال المرضي بـ150 سريرا، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالرعاية الصحية، فى نفس السياق؛ تفقد اليوم الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان ورافقه في أثناء الجولة التفقدية كل من الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور محمد صلاح مدير مستشفي الباطنة والدكتور عصام ابوالمجد مدير مستشفي الجراحة والدكتور عبدالقادر محمد عبدالقادر نائب رئيس الجامعة الأسبق، مستشفي الباطنة تمهيدا لافتتاحها قريبا.

واكد الدكتور الدهشوري عميد كلية الطب بأسوان في" تصريحات صحفية " ان مستشفي الباطنة صرح طبي جديد لخدمة أبناء أسوان في ظل وجود كلية الطب التي تعد صرح علمي أكاديمي للنهوض بالمنظومة الطبية داخل محافظة أسوان.

واضاف عميد كلية الطب أنه مستشفي الباطنة مكونة من 5 أدوار تضم 150 سرير منهم 58 سرير للعناية المركزة مدعمة بـ95 جهاز تنفس صناعى، والباقى موزع على أقسام الباطنة العامة والخاصة والمخ والأعصاب والقلب والأورام والصدرية والجلدية والعلاج الطبيعى.

وأوضح الدكتور أشرف معبد إن مستشفيات جامعة أسوان تشهد تطورا ملحوظا لم تشهده من قبل وذلك لتقديم الخدمة الطبية لمرضي محافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد. وتمثل مستشفي الباطنة انفراجة حقيقية في المنظومة الطبية بمحافظة أسوان. في ظل اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن.