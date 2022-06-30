ثورة 30 يونيو.. بورسعيد تنظيم احتفالية بساحة الشهداء بمناسبة ذكرى الثورة مساءً

بورسعيد - محمد عزام

تحتفل محافظة بورسعيد بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، حيت تنظم المحافظة احتفالية كبرى بساحة الشهداء "ميدان المسلة" فى الثامنة مساء اليوم، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ويشارك فى الاحتفالية عددا من الفرق الغنائية وفرقة عجميات بقيادة المخرج عمرو عجمي، وعددا من الفرق الاستعراضية بمديرية الشباب والرياضة، حيث سيتم تقديم عروضا فنيا بمناسبة ذكرى 30 يونيه المجيدة، والتى انتصرت فيها إرادة الشعب المصري.

و تشهد الدولة المصرية منذ قيام ثورة 30 يونيو حتى الآن خطة للتنمية المستدامة تسير فى كافة الاتجاهات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى أطلق بداية الجمهورية الجديدة، نحو التنمية والاستقرار والتقدم والرخاء.

كما قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أسمى معانى التهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

وبعث "محافظ بورسعيد"، أرق التهانى القلبية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أبناء المحافظة وقيادتها التنفيذية ، بهذه المناسبة العظيمة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيا دوام تحقيق الإنجازات والتنمية لما فيه خير لمصر وشعبها الأصيل.

كما هنأ محافظ بورسعيد ، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والفريق أول محمد أحمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ،واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والوزراء، والمحافظين بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة،

وأكد "محافظ بورسعيد"، أن ثورة الثلاثين من يونيو كانت حدثآ عظيمآ فى تاريخ مصر، والذى انتصرت فيها إرادة الشعب المصرى الذى خرج بالملايين ضد قوى الشر، فى مشهد حضارى يعبر عن تلاحم أبناء الوطن، من أجل تحقيق الحرية والتقدم والازدهار والحياة الكريمة الذى لاطالما أراد الشعب المصرى تحقيقها والتفوا حول القوات المسلحة المصرية لتحقيق هذه المطالب، لتبدأ مصر فى بناء الحاضر ومستقبل أفضل لأبناءها.

وأعرب "المحافظ"، عن فخره بالإنجازات والانتصارات التى حققتها الدولة المصرية تحت راية وقيادة الرئيس السيسى، وانطلاق الجمهورية الجديدة، والذى دفعت مصر لتحقيق التنمية المستدامة على أرضها وأصبحت ذات مكانة رائدة بين دول العالم، مثنيآ على جهود الحكومة المصرية والتى تواصل العمل ليلا ونهارآ لتحقيق تطلعات وآمال أبناء الوطن، متمنيآ الاستمرار فى تحقيق مزيد من التنمية والتقدم للدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وأن تنعم مصر دائما بالأمن والأمان والاستقرار.