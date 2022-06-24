تموين الإسكندرية يشن حمالات مكبرة على المخابز والأسواق لضبط الأسعار

الإسكندرية جاكلين منير

شنت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تحت إشراف مؤنس محمد حمالات مكبرة للرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق حيث أسفرت عن تحرير عدد 38 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 24 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.



وسياق متصل قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة أمال عبد الحميد مدير الإدارة و اشراف رضا حسن رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، و التى أسفرت حيث تم تحرير عدد 25 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن تحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين تحرير عدد 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية و تحرير عدد 7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.



ومن جانبها قامت إدارة تموين العجمى برئاسة ابراهيم خلف مدير الإدارة و اشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت تم تحرير عدد 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وتحرير محضر لمخبز شامى بدون ترخيص و تحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة تحرير عدد 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد 11 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق و تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة لإعدام مضبوطات غير مسجلة بوزارة الصحة 420 عبوة بوظة تبيض اسنان بالفراولة عدد 1656 علبة أحماض فواكه.



وقامت إدارة تموين وسط برئاسة عبد الله عثمان مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير عدد 11 محضر المخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن تحرير عدد 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.



وسياق ذاته قامت إدارة تموين شرق تحت إشراف فريد شوقى رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت تحرير عدد 24 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة و تحرير محضر لبقال تموين مخالف.

وتحرير محضر لمخبز أفرنجى بدون ترخيص تحرير محضر حيازة و عرض سجائر مجهولة المصدر وتحريز عدد 45 علبة سجائر أنواع مختلفة و تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد تحرير عدد 13 محضر عدم حمل شهادات صحية تحرير عدد 15 محضر عدم اعلان عن أسعار بيع الخبز سياحى و الأفرنجى و السلع الغذائية تحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.



وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.