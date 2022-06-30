اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 03:48 م
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تفويج 2355 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة

الخميس، 30 يونيو 2022 03:05 م
تفويج 2355 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة تفويج الحجاج من أعضاء الجمعيات الأهلية الى مكة المكرمة والمدينة المنورة
كتب مدحت وهبة

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تتابع وزارة التضامن الاجتماعى إجراءات تفويج حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة، حيث وصل حتى نهاية أمس الأربعاء 1225 حاجاً إلى مكة المكرمة، و1130 حاجاً إلى المدينة المنورة.
 
وتيسيرا على حجاج بيت الله الحرام من محافظات جنوب الصعيد؛ خصصت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة مطار الأقصر لتفويج حجاج محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان وقنا والأقصر وأسيوط وسوهاج، ووصل عدد الحجاج الذين تم تفويجهم من مدينة الأقصر إلى 490 حاجاً.
 
وأكدت الوزارة أنه تم تخصيص مشرفاً لكل 45 حاجًا، وخصصت شارات مميزة لحجاج الجمعيات الأهلية، مع تعليمات مستمرة من المشرفين بضرورة الالتزام بالتعليمات حفاظا على سلامتهم، وأداء المناسك بشكل صحيح، كما تم توفير أتوبيسات للحجاج الوافدين من المحافظات المختلفة، كما وفرت دليلا رقميا للحجاج لإجراءات الحج كاملة، مشددًا على أن وزيرة التضامن وجهت بإهداء الحجيج حقيبة كاملة بها ملابس الإحرام، وأدوات نظافة شخصية، مضيفا أن إجراءات تفويج الحجاج اتسمت بالسهولة واليسر داخل مطار القاهرة الجوي؛ حيث تم تخصيص الصالة الموسمية لحجيج بيت الله الحرام، مع مراعاة سرعة انتهاء الإجراءات للحجاج.
 
وناشد الوزارة  الحجيج بضرورة الالتزام بتعليمات المشرفين، وعدم الخروج عن الصف، والبعد عن أداء المناسك منفردين.
 
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