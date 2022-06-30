اليوم السابع
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تعرف على أهم السلع المصدرة والمستوردة بين مصر والبحرين عام 2021

الخميس، 30 يونيو 2022 04:00 ص
تعرف على أهم السلع المصدرة والمستوردة بين مصر والبحرين عام 2021 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب مدحت عادل

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رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور التبادل التجاري بين مصر والبحرين، والتى حققت ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 128.7% عام 2021.

 

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" أهم السلع التي صدرتها واستوردتها مصر مع البحرين وفقا لما يلى:

 

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى البحرين عام 2021

 

كتب وصحف وصور بـ 387.1 مليون دولار.

فواكه بـ 9.3 مليون دولار.

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بـ 9.1 مليون دولار.

وقود معدنى وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بـ7.3 مليون دولار.

خضر ونباتات بـ 6.2 مليون دولار.

 

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من البحرين عام 2021

 

خامات معادن بـ 296.4 مليون دولار.

ألومنيوم ومصنوعاته بـ 129.2 مليون دولار.

حديد وصلب بـ 21.8 مليون دولار.

لدائن ومصنوعاتها بـ 4.1 مليون دولار.

نحاس ومصنوعاته بـ 3.7 مليون دولار.


الإحصاء

جهاز الإحصاء

مصر والبحرين

اخبار الاقتصاد



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