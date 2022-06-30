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بوتين: محاولات الدول الغربية لاحتواء روسيا قتال ضدنا وتجاهل حقيقة وجود نظام متعدد الأقطاب

الخميس، 30 يونيو 2022 11:10 م
بوتين: محاولات الدول الغربية لاحتواء روسيا قتال ضدنا وتجاهل حقيقة وجود نظام متعدد الأقطاب بوتين
كتب أحمد عرفة

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب يواصل تجاهل حقيقة ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب، ويسعى في ممارساته لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على هيمنته بأي وسيلة، وفقا لروسيا اليوم.

أضاف الرئيس الروسى، أن ما يسمى بالغرب الجماعي ينطلق في ممارساته من حقيقة أن نموذجهم للعولمة الليبرالية لا بديل عنه، وهذا النموذج، دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها، لا يزال نفس الإصدار المحدث من الاستعمار الجديد، العالم على الطراز الأمريكي، عالم للنخبة، يتم فيه ببساطة الدوس على حقوق الآخرين.

وأوضح فلاديمير بوتين أن محاولات الدول الغربية لاحتواء روسيا ليست مجرد احتواء، بل قتال ضد روسيا، مشيرا إلى الغرب يحاول تجاهل حقيقة غير مريحة له، وهي تشكّل نظام عالمي متعدد الأقطاب، وفي سياستهم يسعون لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على هيمنتهم بأي وسيلة، مؤكدا أن مثل هذا السلوك من جانب الغرب يدل على عدم الرغبة في النظر إلى الحقيقة ويسهم في زيادة الخطوات المتهورة.

 

 


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