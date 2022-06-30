بدء أعمال الاجتماع الـ14 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبى فى البحر الميت

كتبت: هناء أبو العز

بدأت في منطقة البحر الميت، اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، الذي يبحث التقدم المحرز في تنفيذ محاور اتفاقية الشراكة بين المملكة والاتحاد، فضلا عن بحث عدد من القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا اليوم الخميس، أن الاجتماع يركز على تعزيز التعاون وتعميق العلاقات الثنائية والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما في ذلك مشروعات وبرامج الدعم الاقتصادية والتنموية في إطار وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الأردن والاتحاد الأوروبي للأعوام 2021-2027 والتي سيتم تبنيها خلال الاجتماع.

ويرأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل، وبمشاركة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، وعددٍ من وزراء خارجية ومسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددٍ من الوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين.