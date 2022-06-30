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بايدن: بوتين اعتقد أنه قادر على تقسيم وتخريب الناتو لكن النقيض هو ما حدث

الخميس، 30 يونيو 2022 06:33 م
بايدن: بوتين اعتقد أنه قادر على تقسيم وتخريب الناتو لكن النقيض هو ما حدث بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اعتقد أنه قادر على تقسيم وتخريب الناتو لكن النقيض هو ما حدث، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال جو بايدن، إن صناعة النفط الروسية تضررت بسبب العقوبات وسنستمر في ذلك، موضحا أن روسيا تكبدت خسائر عسكرية كبيرة في أوكرانيا ولن تنتصر.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الهدف من تحديد سقف لسعر النفط الروسي هو خفض أسعار الوقود عالميا، موضحا أن روسيا هي السبب في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالميا.

وقال جو بايدن، إن ألمانيا ودول أخرى تعهدت بزيادة إنفاقها الدفاعي، متابعا: اتفقنا على زيادة تمويل حلف الناتو لتنفيذ استراتيجيته الدفاعية.

 

 


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