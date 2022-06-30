اليوم السابع
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الخميس، 30 يونيو 2022 03:52 م
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انتشال جثة عامل لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بالخانكة.. نزل يستحمي وغرق

الخميس، 30 يونيو 2022 02:54 م
انتشال جثة عامل لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بالخانكة.. نزل يستحمي وغرق إسعاف -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من انتشال جثة عامل معمارى، لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي دار الصحة النفسية بالخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغا بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سرياقوس دائرة مركز شرطة الخانكة.

علي الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية لمكان الواقعة، وجرى انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لـ"كريم ه ع"، 24 سنة، عامل معماري ومقيم قرية بلقس دائرة مركز قليوب، وتبين أنه المتوفي نزل للاستحمام بمياه الترعة، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقا.

وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقلها لمستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها، تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.


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