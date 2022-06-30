المغرب يسجل 4003 إصابات جديدة وحالتى وفاة بـ"كورونا" فى 24 ساعة

كتب: أحمد جمعة

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 4003 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.216.909 حالة فى المغرب.

أكدت وزارة الصحة المغربية فى بيان صحفى أن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 15.509 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 11.933.555 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى المغربى؛ فى 2 مارس من سنة 2020.

وأفادت المعطيات الرسمية فى المغربية بأن الفترة نفسها سجلت وفاتين ليبلغ عددها الإجمالي 16.109، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 2021 حالة شفاء إضافية ليصل التعافى إلى 1.175.362.