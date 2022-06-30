الكنيست الإسرائيلى يحل نفسه.. ويحدد 1 نوفمبر لإجراء الانتخابات المقبلة

وافق الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس، بالأغلبية على حل نفسه، بعد تأجيل التصويت مرتين خلال الأيام الأربع الماضية.

وحسب موقع العين الإخبارى، فقد صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسه بعد أن صوت خلال الأيام الماضية بالقراءتين التمهيدية والأولى على مشروع قانون حل الكنيست.

وأيد 92 نائبا حل الكنيست ولم يعارضه أي من النواب، واتفقوا على أن تجرى الانتخابات المبكرة في 1 نوفمبر المقبل.

وألقى النواب، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، كلمات في قاعة الكنيست قبل إجراء عملية التصويت.

وقضى النواب يومي الإثنين والثلاثاء والأربعاء في جدل حول قضايا مثل موعد الانتخابات والتشريعات التي سيتم تمريرها قبل حل الكنيست.