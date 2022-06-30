اليوم جلسة حل الكنيست الإسرائيلى بعد تأجيل 24 ساعة ليكون يائير لابيد رئيسًا للوزراء

وكالات

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، بأنه تم اتخاذ قرار، بتأجيل حل الكنيست، إلى صباح اليوم، الخميس، حيث لا تزال مشاريع القوانين النهائية عالقة في لجنة مجلس النواب.

وحسب المعلومات فإن مشروع قانون تفريق البرلمان لا يزال عالقا في لجنة مجلس النواب بسبب عشرات التعديلات التي قدمتها الأحزاب من مختلف الأطياف السياسية.

وأعلن عن هذه الخطوة حزب الليكود بحجة أن أحزاب الائتلاف الحكومي لن تكمل إجراءات مشروع القانون حتى منتصف هذه الليلة، ولذلك سيتم التصويت عليه اليوم الخميس.

وطلب الليكود من أعضاء حزبه الاستعداد ليوم طويل، وتم تحديد موعد افتتاح الجلسة الكاملة الساعة الثامنة صباحا.

وبذلك سيصبح يائير لابيد رئيسًا للوزراء ليلة الخميس - الجمعة.