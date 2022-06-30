الكشف على 267 من ذوى الاحتياجات الخاصة فى قافلة لجامعة جنوب الوادى

قنا - صابر سعيد

نظم قطاع خدمة المجتمع بجامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة، قافلة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة.



وقال الدكتور إبراهيم حسن، نائب مدير مركز ذوي الاحتياجات الخاصة، إن القافلة التي استقبلتها مستشفيات قنا الجامعية تحت إشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حجاجي منصور ، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، شهدت استقبال حالات الإعاقة الذهنية والحركية والسمعية والبصرية وأصحاب الشلل الدماغي والتوحد ومشكلات النطق والكلام وسوء التغذية والاضطرابات النفسية والعصبية ومشكلات نمو العظام ومشكلات الأسنان.



وأضاف حسن، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 267 حالة بواقع 20 حالة نفسي، و38 حالة أسنان، و10 حالات سمعيات، و10 حالات أطفال، و5 حالات تخاطب، و30 حالة علاج طبيعي و40 حالة روماتيزم، و2 عصبية ، و60 مهارات، و7 نفسي تقويم.





