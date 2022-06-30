اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 يونيو 2022 05:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على 267 من ذوى الاحتياجات الخاصة فى قافلة لجامعة جنوب الوادى

الخميس، 30 يونيو 2022 04:56 م
الكشف على 267 من ذوى الاحتياجات الخاصة فى قافلة لجامعة جنوب الوادى جانب من القافلة
قنا - صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قطاع خدمة المجتمع بجامعة جنوب الوادي، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة، قافلة طبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الدكتور إبراهيم حسن، نائب مدير مركز ذوي الاحتياجات الخاصة، إن القافلة التي استقبلتها مستشفيات قنا الجامعية تحت إشراف الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حجاجي منصور ، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، شهدت استقبال حالات الإعاقة الذهنية والحركية والسمعية والبصرية وأصحاب الشلل الدماغي والتوحد ومشكلات النطق والكلام وسوء التغذية والاضطرابات النفسية والعصبية ومشكلات نمو العظام ومشكلات الأسنان.

وأضاف حسن، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 267 حالة بواقع 20 حالة نفسي، و38 حالة أسنان، و10 حالات سمعيات، و10 حالات أطفال، و5 حالات تخاطب، و30 حالة علاج طبيعي و40 حالة روماتيزم، و2 عصبية ، و60 مهارات، و7 نفسي تقويم.


 


قافلة طبية

جنوب الوادي

قافلة لذوي الاحتياجات

يوسف غرباوي

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة