اليوم السابع
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"القومى للمرأة" يواصل تنظيم أنشطة وفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة

الخميس، 30 يونيو 2022 11:15 ص
"القومى للمرأة" يواصل تنظيم أنشطة وفعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة جانب من الحدث
أسوان - عبد الله صلاح

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أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بسلسلة الجهود المتميزة والهادفة التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة بالمحافظة ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وهو الذى يتزامن مع الأنشطة والفعاليات المتنوعة التى يقدمها فرع المجلس داخل قرى حياة كريمة لرفع وعى المرأة الأسوانية.

وفى هذا الإطار نظم فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بالتنسيق مع إتحاد عمال أسوان ندوة تعريفية مع 35 نقابية بعد فوزهن فى الإنتخابات العمالية الشهر الماضى على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأن تنظيم هذه الندوة برعاية محافظ أسوان جاء بهدف زيادة إدراك هؤلاء النقابيات بدورهن المستقبلى مع الفرع وذلك من خلال تعريفهن بالمجلس وأنشطتة المتنوعة ، بجانب التعريف أيضاً بدور مكتب الشكاوى بفرع المجلس.

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