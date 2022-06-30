اليوم السابع
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القومى للإعاقة يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو: نعيش إنجازات عظيمة

الخميس، 30 يونيو 2022 02:01 م
القومى للإعاقة يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو: نعيش إنجازات عظيمة الدكتورة إيمان كريم
كتب محمود راغب

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وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصرى العظيم الذى ساند دولته وحافظ على وحدته وقوته وتماسكه ضد قوى الشر.
 
وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، إننا نعيش اليوم وغدا إنجازات عظيمة فى ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس وكان الأشخاص ذوى الإعاقة شركاء حقيقين فى بنائها، بعد أتيحت لهم فرصة الدمج والتمكين بعد التدريب والتأهيل، ليكونوا أشخاص فاعلين في المجتمع.
 
وأضافت المشرف العام أن الأشخاص من ذوي الإعاقة يعاهدون القيادة السياسية على المضي قدما في البناء والعمل داخل الجمهورية الجديدة من خلال مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية وكافة مناحي الحياة.

القومى للاعاقه

المجلس القومى للاعاقه

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