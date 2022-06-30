اليوم السابع
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القبض على عاطل هارب من حكم بالإعدام وبحوزته مخدرات وسلاح بالقليوبية

الخميس، 30 يونيو 2022 04:00 م
القبض على عاطل هارب من حكم بالإعدام وبحوزته مخدرات وسلاح بالقليوبية حمله أمنيه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز قليوب، سبق اتهامه في 5 قضايا، وصادر ضده حكم بالإعدام شنقا، لاتهامه بخطف فتاة والتعدي عليها، وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل صر ضده حكم بالإعدام شنقا، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة.
 
عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز قليوب من ضبط "شعبان م ع ا"، 24 سنة، عاطل، وشهرته "وليد"، ومقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في 5 قضايا، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم بالإعدام شنقا في قضية خطف فتاة والتعدي عليها، وبحوزته سلاح نارى "بندقية ألية"، وعدد من الطلقات النارية، و170 جرام من مخدر الشادو، و130 جرام من مخدر البودر، ومبلغ مالي.
 
وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري والأبيض للدفاع والمبلغ المالى حصيلة تجارته الأثمة والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

الاعدام شنقا

مركز قليوب

الإتجار بالمخدرات

الهيروين

مركز شرطة قليوب

مدير أمن القليوبية



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