الطب الشرعى يكشف سبب تأخر تسليم جثمان الإعلامية شيماء جمال لأسرتها

كتب إبراهيم قاسم

تتسلم أسرة الإعلامية شيماء جمال، جثمانها من مشرحة زينهم بالسيدة زينب، فور ظهور تحليل الـ"DNA" بعد أخذ عينة من والدتها أمس الأربعاء، ومضاهاته بالبصمة الوراثية الخاصة بالمجني عليها، للتأكد من هوية الجثة.

وكشف تشريح الطب الشرعي أن الجثة في حالة تعفن رمى وتحلل وتشوه الملامح بالكامل نتيجة مرور أسبوع على دفن المجني عليها في مزرعة البرشين.

ومن المرجح استلام الجثمان السبت، عقب انتهاء كافة الإجراءات وصدور تصريح الدفن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال بمحافظة السويس، وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائى للتقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذًا للإذن القضائى الصادر بضبطه وإحضاره، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وعرضت الأجهزة الأمنية المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال على جهات التحقيقات لاستجوابه فيما هو منسوب اليه.

وكانت النيابة العامة أعلنت أنها تباشر التحقيقات فى واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجنى عليها شيماء جمال التى تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجارى بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب فى ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوى المجنى عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت فى رفقة زوجها أمام المجمع التجارى المذكور، وقد ظهرت شواهد فى التحقيقات تُشكك فى صحة بلاغه.

ثم بتاريخ أمس الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجارى مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجنى عليها، وأبدى رغبتَه فى الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ فى قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.

وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجنى عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره فى اليوم الذى قرَّر الشخص الذى مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذى أرشد عن دفن جثمان المجنى عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان فى صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعى، حيث اعترف هذا الشخص الذى أرشد عن المكان باشتراكه فى ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.