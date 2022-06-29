الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا عن جهود القضاء على شلل الأطفال بشرق المتوسط

كتبت أمل علام

تعقد منظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا عبر الفيديو غدا الخميس الموافق 30 يونيو، من أجل تكثيف الجهود لاستئصال شلل الأطفال والتغلب على العقبات، يسلط المؤتمر الصحفي الضوء على جهود القضاء على شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط، مع التركيز على وقف انتقال فيروس شلل الأطفال في باكستان والصومال.

يتحدث في المؤتمر كل من: الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة فوزية أبيكار، وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية، في الصومال، والدكتور شبانة سليم، مدير عام الصحة، بوزارة الصحة، في باكستان، والدكتور حامد جعفري، مدير برنامج استئصال شلل الأطفال، بإقليم شرق المتوسط.

وكانت بيانات منظمة الصحة العالمية، قد أظهرت إن 114 دولة من بين 160 دولة لم تطعم الأطفال بنسبة 95%على الأقل ضد شلل الأطفال، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن رؤساء الصحة فى المملكة المتحدة كشفوا أن البلاد يمكن أن تشهد عودة ظهور المرض، وحذر الخبراء من أن الفيروس يمكن أن ينتشر بسهولة أكبر إذا لم يتم تطعيم عدد كبير من الأطفال بلقاح شلل الأطفال.

تشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من 100 دولة تفشل فى تحقيق الأهداف الرئيسية للتحصين ضد شلل الأطفال وهى معرضة للفيروس المسبب للشلل.

وقالت الصحيفة، إن خريطة توفير اللقاح تكشف كيف أن عشرات البلدان بما فى ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أقل من العتبة الرئيسية اللازمة لاحتواء الفيروس، وتظهر البيانات من منظمة الصحة العالمية، إن 114 دولة من أصل 160 لم تصل إلى عتبة 95% من التغطية فى الأطفال فى سن عام واحد.