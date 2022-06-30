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السفارة الروسية في لندن تطالب بريطانيا بتصحيح الانطباع السلبي لدى موسكو

الخميس، 30 يونيو 2022 10:23 م
السفارة الروسية في لندن تطالب بريطانيا بتصحيح الانطباع السلبي لدى موسكو لافروف وزير خارجية روسيا
كتب أحمد عرفة

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طالبت السفارة الروسية في لندن، بريطانيا بتصحيح الانطباع السلبي لدى موسكو بعد التصريحات الفظة والخطاب الوضيع الصادرة عن القيادة البريطانية حول الرئيس الروسي، وروسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت السفارة الروسية في لندن: بعثنا مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية بصدد التصريحات المهينة التي أدلى بها ممثلو القيادة البريطانية ضد روسيا والشعب الروسي ورئيس روسيا ومسؤولين روس آخرين" موضحة أن مثل هذا الخطاب من لندن غير مقبول ووضيع، سواء في الشكل أو المضمون.

واقترحت السفارة الروسية في لندن أن يتخذ الجانب البريطاني خطوات لتصحيح هذا الانطباع السلبي في روسيا، والذي ينظر إليه على أنه مظهر من مظاهر عدم الاحترام العميق لبلدنا والتقاليد الدبلوماسية، ناهيك عن التعامل عير اللائق مع الحقائق.

 


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