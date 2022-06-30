السعودية تعلن عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية باليمن

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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن حزمة من المشاريع التنموية الحيوية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت 17 مشروعًا تنمويًا في 6 قطاعات، هي: الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة 400 مليون دولار، إضافةً إلى 200 مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء؛ لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد محمد العليمي، في مقر إقامته خلال زيارته الخاصة للمملكة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).



كما بُحِثت خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود مجلس القيادة الرئاسي اليمني في توحيد وجمع المكونات اليمنية بهدف الوصول لحل سياسي شامل.

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية، ومباركتها مبادرات المجلس الإيجابية مع المجتمع الدولي لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حلٍّ سياسي شامل ينقل اليمن للسلام والتنمية.